Песков: Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год
Президент Владимир Путин уже отчитался о своих доходах за 2022 год. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Уже сдал», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС, говоря о подаче Путиным декларации.
Песков подчеркнул, что о своих доходах отчиталась большая часть сотрудников Кремля. Пресс-секретарь напомнил, что срок подачи деклараций истекает 31 марта.
По данным декларации Путина за 2021 год, президент заработал 10 млн рублей, напоминает Ura.ru.
Российские государственные и муниципальные служащие, работники Центробанка РФ, корпораций и других организаций, занимающие государственные должности должны уведомлять о своих доходах (а также супругов и несовершеннолетних детей) до 1 апреля, отмечает РИА ФАН.
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