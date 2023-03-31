Песков: Путин сдал декларацию о доходах за прошлый год

Президент Владимир Путин уже отчитался о своих доходах за 2022 год. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков пообещал сообщить, будет ли Путин обнародовать декларацию о доходах

«Уже сдал», — отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС, говоря о подаче Путиным декларации.

Песков подчеркнул, что о своих доходах отчиталась большая часть сотрудников Кремля. Пресс-секретарь напомнил, что срок подачи деклараций истекает 31 марта.

По данным декларации Путина за 2021 год, президент заработал 10 млн рублей, напоминает Ura.ru.

Российские государственные и муниципальные служащие, работники Центробанка РФ, корпораций и других организаций, занимающие государственные должности должны уведомлять о своих доходах (а также супругов и несовершеннолетних детей) до 1 апреля, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Декларация О ДоходахДмитрий ПесковВладимир Путин

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