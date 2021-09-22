СМИ: Совет Федерации покинут 22 сенатора

Более 20 сенаторов покинут Совет Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Агентство передает, что из СФ уйдут 22 сенатора, в том числе пять заместителей председателей комитетов верхней палаты парламента.

По данным собеседника агентства, свои посты оставят первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий и зампред комитета Владимир Литюшкин. Также Совфед покинут зампреды комитетов по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, по соцполитике — Татьяна Кусайко.

Источник РИА Новости также сообщил об уходе сенаторов Валерия Гаевского (от Ставрополя), Сергея Леонова (от Смоленской области), Алексея Коротко (от Калининградской области), Елены Грешняковой (Хабаровский край).

