СМИ: Совет Федерации покинут 22 сенатора

Более 20 сенаторов покинут Совет Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Агентство передает, что из СФ уйдут 22 сенатора, в том числе пять заместителей председателей комитетов верхней палаты парламента.

По данным собеседника агентства, свои посты оставят первый зампред комитета по социальной политике Валерий Рязанский, первый зампред комитета по федеративному устройству и региональной политике Аркадий Чернецкий и зампред комитета Владимир Литюшкин. Также Совфед покинут зампреды комитетов по науке, культуре и образованию Виктор Смирнов, по соцполитике — Татьяна Кусайко.

Источник РИА Новости также сообщил об уходе сенаторов Валерия Гаевского (от Ставрополя), Сергея Леонова (от Смоленской области), Алексея Коротко (от Калининградской области), Елены Грешняковой (Хабаровский край).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:СенаторыСовет Федерации РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры