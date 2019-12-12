СМИ сообщили об отставке губернатора Иркутской области Левченко
12 декабря 201916:00
Губернатор Иркутской области, представитель КПРФ Сергей Левченко уходит в отставку. О его увольнении официально будет объявлено в ближайшие часы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
В областной администрации факт отставки Левченко не подтвердили, уточнив при этом, что глава региона сейчас находится в Москве и консультируется с лидером коммунистов Геннадием Зюгановым.
Левченко был избран губернатором Иркутской области в 2015 году, обойдя представителя «Единой России».
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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
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