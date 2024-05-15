СМИ сообщили об отмене визита Зеленского в Испанию и Португалию

В понедельник стало известно, что украинский президент в ближайшие дни посетит Португалию. Также планировался визит политика в Испанию в пятницу 17 мая, отмечает телеканал «360».

«Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — сообщил CNN Portugal.

По данным телеканала, в Киеве решили, что ситуация на фронте, в том числе в Харьковской области, делает выезд Зеленского за рубеж нецелесообразным.

