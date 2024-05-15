СМИ сообщили об отмене визита Зеленского в Испанию и Португалию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию. Об этом сообщает CNN Portugal.
В понедельник стало известно, что украинский президент в ближайшие дни посетит Португалию. Также планировался визит политика в Испанию в пятницу 17 мая, отмечает телеканал «360».
«Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент», — сообщил CNN Portugal.
По данным телеканала, в Киеве решили, что ситуация на фронте, в том числе в Харьковской области, делает выезд Зеленского за рубеж нецелесообразным.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили об отмене визита Зеленского в Испанию и Португалию
- СМИ: Российские военные предотвратили подрыв ВСУ дамбы в Харьковской области
- В Японии заявили о рекордных темпах заражения гемолитическим стрептококком
- Минобороны: Над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS
- Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
- В Белгородской области сбили несколько воздушных целей, пострадали два человека
- Байден вновь назвал Трампа неудачником
- Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу
- Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом
- Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru