СМИ сообщили о жёсткой реакции России на санкции США
Российские власти жёстко ответят на новые санкции США против России, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.
Собеседник агентства отметил, что реакция на решение администрации Байдена непременно будет и добавил, что она «будет жёсткой».
Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в против России. В чёрный список попали Центробанк РФ, ФНБ РФ и Минфин РФ, а также шесть российских технологических компаний, 32 юридических и физических лица. Кроме того, из США будут высланы десять сотрудников российской дипмиссии, в том числе представители российских спецслужб, сообщает RT.
Позже страны НАТО опубликовали заявление, в котором поддержали объявление США новых мер «в ответ на дестабилизирующую деятельность России».
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