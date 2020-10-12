СМИ сообщили о «тайном штабе» премьера Мишустина
В правительстве России уже несколько месяцев функционирует непубличный антикризисный штаб. Близкие к премьер-министру его заместители и члены кабмина определяют, какие шаги необходимо предпринять в условиях пандемии и экономического кризиса.
Об этом стало известно URA.RU от источников, знакомых с ситуацией. По их сведениям, решения принимаются в закрытом кругу — а на официальных мероприятиях только оглашаются.
Как поясняют источники, речь идёт о неформальном собрании наиболее влиятельных вице-премьеров и министров. Это подтвердил и сотрудник одного из правительственных ведомств.
В неформальный мозговой центр, в частности, входят вице-премьеры Андрей Белоусов, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова и Виктория Абрамченко.
Среди министров в первую очередь называются главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Решетников, руководитель Минстроя Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, главы Минприроды и Минздрава - Дмитрий Кобылкин и Михаил Мурашко.
В «ближний круг» также входят руководители федеральных служб, трёх ключевых госкорпораций, а также председатели Счётной палаты и Центробанка - Алексей Кудрин и Эльвира Набиуллина.
Все обозначенные чиновники регулярно приглашаются и на совещания с участием президента России Владимира Путина. При этом, по оценке политологов, указанные ведомства соперничают друг с другом за финансы и влияние. Также в принятии антикризисных решений активно задействованы лоббисты, констатируют в общественном совете Минэкономразвития.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков
- МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху
- Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху
- В МО Азербайджана назвали «бредом» информацию о сбитом армянами Су-25
- Главы МИД ЕС одобрили персональные санкции из-за Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru