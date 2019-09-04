СМИ сообщили о скорой отставке главы Минпромторга Мантурова
4 сентября11:04
Министр промышленности и торговли в ближайшее время объявит об отставке и получит пост главы одной из госкорпораций, сообщает Ura.ru.
По данным издания, речь, возможно, идет о «Ростехе», который в настоящее время возглавляет Сергей Чемезов.
По некоторым данным, публично об уходе Мантурова будет объявлено 18 сентября, при этом его отставка якобы обсуждалась еще в мае прошлого года, когда формировался новый состав правительства.
Мантуров работает в Минпромторге с 2007 году, ведомство он возглавил в 2012 году.
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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
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