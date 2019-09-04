СМИ сообщили о скорой отставке главы Минпромторга Мантурова

Министр промышленности и торговли в ближайшее время объявит об отставке и получит пост главы одной из госкорпораций, сообщает Ura.ru.

По данным издания, речь, возможно, идет о «Ростехе», который в настоящее время возглавляет Сергей Чемезов.

По некоторым данным, публично об уходе Мантурова будет объявлено 18 сентября, при этом его отставка якобы обсуждалась еще в мае прошлого года, когда формировался новый состав правительства.

Мантуров работает в Минпромторге с 2007 году, ведомство он возглавил в 2012 году.

