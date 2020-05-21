СМИ сообщили о скорой отставке гендиректора «Туполева»
Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов (на фото - первый слева от президента РФ Владимира Путина) покинет свой пост. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Собеседник агентства не уточнил, с чем связано возможное увольнение Конюхова. Не называется и кандидатура его преемника. При этом в пресс-службе ПАО «Туполев» информацию об увольнении Конюхова не комментируют.
Информацию об отставке гендиректора «Туполева» РБК подтвердил источник в авиационной промышленности.
Конюхов был назначен гендиректором «Туполева» в июне 2016 года. Ранее он был первым заместителем гендиректора по программам компании «Сухой» и руководил перспективным направлением беспилотной авиации.
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