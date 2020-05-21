СМИ сообщили о скорой отставке гендиректора «Туполева»

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов (на фото - первый слева от президента РФ Владимира Путина) покинет свой пост. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.



Собеседник агентства не уточнил, с чем связано возможное увольнение Конюхова. Не называется и кандидатура его преемника. При этом в пресс-службе ПАО «Туполев» информацию об увольнении Конюхова не комментируют.



Информацию об отставке гендиректора «Туполева» РБК подтвердил источник в авиационной промышленности.



Конюхов был назначен гендиректором «Туполева» в июне 2016 года. Ранее он был первым заместителем гендиректора по программам компании «Сухой» и руководил перспективным направлением беспилотной авиации.

