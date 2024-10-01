СМИ: Шольц намерен провести телефонный разговор с Путиным

Согласно данным, переговоры могут состояться в преддверии саммита G20 в Бразилии, который пройдет в ноябре. Отмечается, что окружение канцлера рассматривает возможность телефонного разговора, но немецкая сторона пока не отправила запрос на его проведение.

Издание подчеркнуло, что Шольц станет первым западным лидером, позвонившим российскому президенту за последние полтора года, если телефонные переговоры состоятся.

В марте Олаф Шольц говорил, что последний раз разговаривал по телефону с Владимиром Путиным около полутора лет назад. Канцлер отмечал в интервью газете Markische Allgemeine Zeitung, что за несколько дней до начала конфликта на Украине они более четырех часов подробно беседовали, передает «Радиоточка НСН».

