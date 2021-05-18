СМИ: Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата
18 мая 202114:45
Северная Македония высылает российского дипломата, сообщает агентство Bloomberg.
Какие-либо подробности не приводятся.
Ранее Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева, сообщает Ura.ru. В ответ Россия выслала помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru