СМИ: Северная Македония объявила российского дипломата персоной нон грата

Северная Македония высылает российского дипломата, сообщает агентство Bloomberg.

Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева, сообщает Ura.ru. В ответ Россия выслала помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитана Илиеску.

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Фото: facebook.com/pg/SPendarovski
ТЕГИ:Российское ПосольствоВысылкаДипломат
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