СМИ: Россия рискует лишиться Visa и MasterCard из-за нового закона

Международные платежные системы могут покинуть России в связи с законопроектом, который Госдума намерена рассмотреть 23 июля. Речь идёт о поправках в закон «О национальной платежной системе», которые запретят операторам исполнять санкции Запада в стране, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, на этой почве из России могут уйти такие крупные платежные системы, как Visa, MasterCard, China Union Pay и ряд других.