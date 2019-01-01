СМИ: Россия рискует лишиться Visa и MasterCard из-за нового закона
Международные платежные системы могут покинуть России в связи с законопроектом, который Госдума намерена рассмотреть 23 июля. Речь идёт о поправках в закон «О национальной платежной системе», которые запретят операторам исполнять санкции Запада в стране, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, на этой почве из России могут уйти такие крупные платежные системы, как Visa, MasterCard, China Union Pay и ряд других.
В случае такого исхода, граждане РФ могут лишиться возможности рассчитываться отечественными банковскими картами за рубежом, отмечает Ura.ru. Кроме того, такое развитие событий сделает невозможным прием карт зарубежных банков в России.
Как говорят эксперты, такой вариант событий наиболее вероятен, поскольку платежные системы практически лишены возможности не исполнять санкции. Несмотря на такое положение вещей, народные избранники и Центробанк настаивают на скорейшем принятии поправок.
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