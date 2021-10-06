СМИ: Россия предложила Украине список возможных решений после переговоров Путина и Зеленского
Россия несколько месяцев назад предложила Украине список из 12 потенциальных решений по итогам возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник в российских госструктурах .
По данным издания, Москва планировала договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, согласовать взаимное возвращение послов двух стран, отменить взаимные торгово-экономические ограничения и санкции против граждан и организаций.
Также в Кремле считают возможным восстановить транспортное сообщение между двумя государствами и договориться о подготовке декабря следующего года соглашения о транзите и поставках газа после 2024 года. При этом Москва не намерена обсуждать вопросы Крыма, а проблему конфликта в Донбассе затронет лишь в контексте переговоров в Трехсторонней контактной группе и «нормандском формате».
Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, от Киева «до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало».
При этом украинская сторона считает, что подготовка встречи Путина и Зеленского не продвигается из-за Москвы. По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россия представляет «слишком много различных намеков и неконкретных замечаний о том, что им хотелось бы обсудить». При этом российская сторона не выражает четкую готовность затрагивать вопросы «войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира», которые Подоляк называет «ключевым наполнением переговорной повестки».
Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «в формате тет-а-тет», напоминает РИА ФАН. Украинский лидер считает, что такая встреча будет «довольно предметной», но может принести «неожиданные результаты».
В свою очередь, Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины, отметил, что предпосылок для проведения встречи пока нет, однако Путин никогда не отвергал возможности таких переговоров, пишет Газета.ру.
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