СМИ: Россия и Белоруссия обсудили смену госсекретаря Союзного государства

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота может уйти в отставку в ближайшее время, в связи с чем Москва и Минск обсуждают возможных кандидатов на смену Рапоте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отметил близкий к российскому правительству собеседник агентства, 77-летний Рапота, занимающий пост госсекретаря Союзного государства с 2011 года, готовится оставить должность. О возможной отставке известно также двум знакомым Рапоты.

В свою очередь, источник РБК с белорусской стороны сообщил, что одним из основных претендентов на должность государственного секретаря называют действующего российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Источник в правительстве РФ подтвердил, что Мезенцев — один из главных кандидатов.

При этом в посольствах и дипломатических ведомствах России и Белоруссии отказались от комментариев о возможных кадровых перестановках, отмечает телеканал «360».

