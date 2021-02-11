СМИ: Россия и Белоруссия обсудили смену госсекретаря Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота может уйти в отставку в ближайшее время, в связи с чем Москва и Минск обсуждают возможных кандидатов на смену Рапоте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Как отметил близкий к российскому правительству собеседник агентства, 77-летний Рапота, занимающий пост госсекретаря Союзного государства с 2011 года, готовится оставить должность. О возможной отставке известно также двум знакомым Рапоты.
В свою очередь, источник РБК с белорусской стороны сообщил, что одним из основных претендентов на должность государственного секретаря называют действующего российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева. Источник в правительстве РФ подтвердил, что Мезенцев — один из главных кандидатов.
При этом в посольствах и дипломатических ведомствах России и Белоруссии отказались от комментариев о возможных кадровых перестановках, отмечает телеканал «360».
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