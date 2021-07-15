СМИ: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обязательной к изучению на занятиях по военно-политической подготовке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в Минобороны.

По словам собеседника агентства, материал главы государства «по указанию министра обороны» был включен «в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке». Публикация стала обязательной для изучения, так как вызвала большой отклик в военной среде.

При этом источник РБК отметил, что многие военнослужащие с украинскими корнями положительно оценили статью президента, а тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов, который является в ней ключевым, «разделяется всеми российскими военнослужащими».

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Президент в своей работе объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом. Позже в эфире телеканала «Россия 1» российский лидер рассказал, что его публикация честная и основана на исторических документах.

