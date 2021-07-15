СМИ: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу сделал статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» обязательной к изучению на занятиях по военно-политической подготовке. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в Минобороны.
По словам собеседника агентства, материал главы государства «по указанию министра обороны» был включен «в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке». Публикация стала обязательной для изучения, так как вызвала большой отклик в военной среде.
При этом источник РБК отметил, что многие военнослужащие с украинскими корнями положительно оценили статью президента, а тезис о единстве украинского, белорусского и русского народов, который является в ней ключевым, «разделяется всеми российскими военнослужащими».
Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Президент в своей работе объяснил, почему считает русских и украинцев одним народом. Позже в эфире телеканала «Россия 1» российский лидер рассказал, что его публикация честная и основана на исторических документах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 293 / сут.
Умерли
146 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 493 / сут.
- СМИ: Российских военных обязали изучить статью Путина об Украине
- В Великобритании предложили ввести налоги на сахар и соль
- Московский врач-гинеколог Лернер погиб в ДТП на мотоцикле
- Трамп опроверг сообщения о подготовке переворота после выборов 2020 года
- В Крыму исключили необходимость справок для заселения в отели и гостиницы
- Пентагон подтвердил подготовку военных Колумбии, напавших на президента Гаити
- В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий населения
- Тропический ливень в Саратове повалил десятки деревьев. Видео
- Правительство направит более 200 млрд рублей на «школьные» выплаты россиянам
- Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru