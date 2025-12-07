СМИ: Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки переворота

Республиканская гвардия Бенина восстановила контроль над офисом национального телевидения, ранее захваченного группой военных, и задержала участников попытки переворота. Об этом сообщает 24heuresauBenin.

СМИ: Военные в Бенине заявили об отстранении президента от власти

По информации издания, в стране не было государственного переворота, группа лиц, объявивших о свержении президента Патриса Талона, была задержана, телеканал освобождён, а конституционный порядок остаётся в силе.

Ранее военные выступили в эфире нацтелевидения с заявлением о перевороте, отстранении президента и роспуске органов власти. Позднее президентская администрация заявила, что Талон находится в безопасности, а армия восстанавливает контроль над ситуацией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

