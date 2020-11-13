СМИ раскрыли детали плана действий Украины по Донбассу

Украина обновила план действий по Донбассу, включив в него передачу контроля над границей, демилитаризацию, внедрение переходного правосудия и возврат имущества владельцам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, план предполагает максимальный контроль ОБСЕ над границей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Специальная подгруппа в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе должна заняться обработкой процедуры восстановления контроля Киева над границей. Как отмечает собеседник «Интерфакса», украинским властям необходимо получить контроль до начала избирательной кампании в органы местной власти ОРДЛО в соответствии с законодательством Украины.

Кроме того, Киев указал в плане действий полную демилитаризацию в Донбассе, включая вывод наёмников, тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию всех пророссийских участников боевых действий. Украинские подразделения ВС также вернутся в места дислокации.

Источник агентства рассказал, что власти Украины также планируют внедрить в ОРДЛО модель переходного правосудия, проработав правила привлечения к ответственности, предоставления амнистии и систему защиты прав человека. Параллельно должны быть отменены некоторые указы российских властей для Донбасса, в частности, об упрощённом порядке получения российского гражданства.

Также собеседник «Интерфакса» отмечает, что украинским физическим и юридическим лицам должно быть возвращено их имущество, предварительно прошедшее международный аудит состояния активов. Этот шаг будет предшествовать другим мерам в сфере экономики, предусмотренным украинским СНБО.

