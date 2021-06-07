СМИ: Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня
Депутаты Госдумы получили приглашения на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.
По информации собеседника агентства, 21 июня в Кремле глава государства встретится со всеми парламентариями в связи с окончанием работы седьмого созыва Госдумы.
Ранее на заседании Центризбиркома было принято решение провести дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года в семи российских субъектах, сообщает RT. Были выбраны Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.
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