СМИ: Путин встретится с депутатами Госдумы 21 июня

Депутаты Госдумы получили приглашения на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

По информации собеседника агентства, 21 июня в Кремле глава государства встретится со всеми парламентариями в связи с окончанием работы седьмого созыва Госдумы.

Ранее на заседании Центризбиркома было принято решение провести дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года в семи российских субъектах, сообщает RT. Были выбраны Москва и Севастополь, Нижегородская, Ярославская, Курская, Мурманская и Ростовская области.

