СМИ: Путин тайно присвоил Чемезову звание Героя РФ
Газета «Ведомости» сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин тайным указом присвоил главе «Ростеха» Сергею Чемезову звание Героя России. Эту информацию изданию подтвердили несколько источников в оборонной промышленности, а также высокопоставленный источник в администрации Кремля.
Утверждается, что Чемезов получил золотую звезду существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности России. Указ не был опубликован на сайте Кремля, однако источники уточнили, что Путин подписал его несколько недель назад.
Как отмечает Ura.ru, в прошлом году Героями России стали вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий отказался комментировать информацию о награждении последнего.
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