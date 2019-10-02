СМИ: Путин тайно присвоил Чемезову звание Героя РФ

Утверждается, что Чемезов получил золотую звезду существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности России. Указ не был опубликован на сайте Кремля, однако источники уточнили, что Путин подписал его несколько недель назад.

Как отмечает Ura.ru, в прошлом году Героями России стали вице-премьер Юрий Борисов и первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий отказался комментировать информацию о награждении последнего.

