СМИ: Путин решит судьбу мандатов федеральной пятерки «Единой России» 27 сентября
Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с лидерами федерального списка партии «Единая Россия», чтобы определить, откажутся ли единороссы от депутатских мандатов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источник в Кремле.
По данным агентства, 27 сентября президент встретится с первой пятеркой избирательного списка партии: главами Минобороны и МИД Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, детским омбудсменом Анной Кузнецовой, главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой. Ожидается, что после обсуждений Путин примет окончательное решение о возможном будущем политиков в Думе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встречи действительно планируются.
По данным РБК, Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева не планируют брать депутатские мандаты. Предварительно, к Госдуме присоединится Кузнецова, отмечает Ura.ru.
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