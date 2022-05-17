СМИ: Путин посетит Турцию в ближайшие дни
Турецкие власти ожидают визита президента РФ Владимира Путина уже в ближайшие дни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
По имеющимся данным, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина на деловую встречу в ходе телефонных переговоров. В сообщения СМИ отмечается, что визит Путина может состояться в ближайшие дни, однако в российском руководстве информацию еще не подтвердили.
Как передает издание Yeni Şafak, в среду, 18 мая, в Анкару прибывает делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком. Темой переговоров будут инвестиционные возможности Турции и вопрос транзита товаров.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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