СМИ: Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана

Российский лидер Владимир Путин показал всему миру позицию Москвы в отношении конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Sohu.

Президент РФ поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

По данным китайского портала, это произошло во время беседы с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа глав государств «всколыхнула весь Ближний Восток».

Журналисты указывают, что время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию РФ в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Президент России дал понять, что продолжит искать политико-дипломатические способы решения конфликта. Кроме того, был сигнал к тому, что Москва стремится предотвратить эскалацию и содействовать миру, а также активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану.

Ранее Путин заявил, что Россия была и будет надёжным партнёром Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Ближний ВостокИранРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры