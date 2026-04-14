СМИ: Путин показал всему миру позицию России в отношении Ирана

По данным китайского портала, это произошло во время беседы с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Беседа глав государств «всколыхнула весь Ближний Восток».

Журналисты указывают, что время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию РФ в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Президент России дал понять, что продолжит искать политико-дипломатические способы решения конфликта. Кроме того, был сигнал к тому, что Москва стремится предотвратить эскалацию и содействовать миру, а также активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану.

Ранее Путин заявил, что Россия была и будет надёжным партнёром Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

