СМИ: Протестующие в Ереване требуют аннулировать договорённости по Карабаху
Группа протестующих в Ереване направилась к зданию парламента Армении с требованием аннулировать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По данным агентства, демонстранты объявили документ «направленным против армянского народа» и требуют от властей отказаться от принятых договорённостей.
Ранее в ночь на вторник президенты России, Армении и Азербайджана подписали трёхстороннее соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
Ереван согласился на передачу азербайджанской стороне Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал соглашение «невыразимо болезненным для меня лично и для нашего народа».
Граждане Армении в ответ на заявление премьера провели акцию протеста. Демонстранты ворвались в здание правительства, разгромили кабинет Пашиняна. После протестующие захватили парламент и избили спикера Национального Собрания Арарата Мирзояна.
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