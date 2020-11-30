СМИ: президент Чехии потребовал у контрразведки сведения о работе в стране спецслужб РФ
Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы национальной Службы безопасности и информации Михала Коуделки доложить о деятельности в стране российских спецслужб, сообщает Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника.
По данным собеседников радиостанции, контрразведка также должна сообщить главе республики имена сотрудников российских спецслужб, и граждан Чехии, которые с ними взаимодействуют. Предполагается, что данный вопрос будут обсуждать на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.
Кроме того Земан потребовал от контрразведки информации о якобы организованном в Чехии отмывании «грязных денег» преступными группировками из России, о чём утверждают американские спецслужбы.
В самом ведомстве информацию радио комментировать отказались. При этом чешская контрразведка в ежегодных отчётах утверждает, что работа российских спецслужб является одной из основных угроз для нацбезопасности Чехии. Глава администрации президента Чехии Мирослав Мынарж заявил, что подобные выводы следует обосновывать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- СМИ: Россияне оказались среди похищенных пиратами моряков
- Смертность пожилых COVID-пациентов в Ивановской области достигла 75%
- Следователи нашли на кладбище в Краснодаре тайник с 50 млн рублей
- Ученые поняли, что мешает остановить пандемию коронавируса
- Прокуратура Армении возбудила дело по факту переброски боевиков в Карабах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru