СМИ: президент Чехии потребовал у контрразведки сведения о работе в стране спецслужб РФ

Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы национальной Службы безопасности и информации Михала Коуделки доложить о деятельности в стране российских спецслужб, сообщает Чешское радио со ссылкой на три высокопоставленных источника.



По данным собеседников радиостанции, контрразведка также должна сообщить главе республики имена сотрудников российских спецслужб, и граждан Чехии, которые с ними взаимодействуют. Предполагается, что данный вопрос будут обсуждать на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.

Кроме того Земан потребовал от контрразведки информации о якобы организованном в Чехии отмывании «грязных денег» преступными группировками из России, о чём утверждают американские спецслужбы.

В самом ведомстве информацию радио комментировать отказались. При этом чешская контрразведка в ежегодных отчётах утверждает, что работа российских спецслужб является одной из основных угроз для нацбезопасности Чехии. Глава администрации президента Чехии Мирослав Мынарж заявил, что подобные выводы следует обосновывать.

