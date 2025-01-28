СМИ: Премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов

Как ожидается, политик объявит, что покидает пост, на экстренной пресс-конференции 28 января.

Ранее в Сербии начались студенческие протесты, митингующие требовали уголовной ответственности властей за обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре, в результате которого погибли 15 человек. Позже протесты стали массовыми, их поддержала оппозиция. На фоне митингов президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране.

