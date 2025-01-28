СМИ: Премьер Сербии подаст в отставку на фоне протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич уйдет в отставку на фоне массовых протестов студентов в стране. Об этом сообщила газета «Вечерне новости».
Как ожидается, политик объявит, что покидает пост, на экстренной пресс-конференции 28 января.
Ранее в Сербии начались студенческие протесты, митингующие требовали уголовной ответственности властей за обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре, в результате которого погибли 15 человек. Позже протесты стали массовыми, их поддержала оппозиция. На фоне митингов президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru