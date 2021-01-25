Премьер-министр Италии Конте подаст в отставку
Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте намерен во вторник подать заявление об отставке, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.
В качестве причины отставки называют утрату абсолютного большинства в верхней палате парламента правящей коалицией в составе «Движения пяти звёзд» и Демократической партии.
По данным агентства, отставка Конте может быть формальной. Не исключено, что глава правительства получит новый мандат и сможет сформировать кабинет министров, более широко поддерживаемый в парламенте.
Позже пресс-служба правительственного дворца Киджи подтвердила отставку Конте. Как сообщает ТАСС, во вторник состоится заседание Совета министров, где Конте объявит о своём решении, и позже передаст заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.
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