Премьер-министр Италии Конте подаст в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте намерен во вторник подать заявление об отставке, сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве.

В качестве причины отставки называют утрату абсолютного большинства в верхней палате парламента правящей коалицией в составе «Движения пяти звёзд» и Демократической партии.

По данным агентства, отставка Конте может быть формальной. Не исключено, что глава правительства получит новый мандат и сможет сформировать кабинет министров, более широко поддерживаемый в парламенте.

Позже пресс-служба правительственного дворца Киджи подтвердила отставку Конте. Как сообщает ТАСС, во вторник состоится заседание Совета министров, где Конте объявит о своём решении, и позже передаст заявление президенту Италии Серджо Маттарелле.

