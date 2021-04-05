СМИ предупредили Байдена о «космической ловушке» Москвы и Пекина
Администрация президента США Джо Байдена не должна позволить себе быть вовлеченной в «подозрительные» международные договоры в космической сфере, в противном случае Соединенные Штаты попадут в «ловушку» России и Китая. Об этом сообщает Foreign Policy.
По мнению авторов издания, РФ и КНР разрабатывают и размещают «как наземное, так и размещаемое в космосе оружие для борьбы со спутниками».
При этом Москва и Пекин подталкивают американскую администрацию к соглашению о запрещении подобного оружия. В частности, страны представили ООН Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, отмечает Газета.ру. Этот документ защитит вооружение, уже размещенное на орбите, и станет попыткой «связать руки Вашингтону».
При этом Россия и Китай отвергают возможность использования в военных целях возможностей на орбите, отмечая, что они предназначены для оценки состояния спутников и ремонта летательных аппаратов, сообщает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
- Тотальный диктант в этом году разрешат написать онлайн
- Украина назвала себя «мощным восточным форпостом НАТО»
- Врач назвал последствия отказа от вакцинации против COVID-19
- ФСБ задержала в Кисловодске исламиста, готовившего теракт
- СМИ предупредили Байдена о «космической ловушке» Москвы и Пекина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru