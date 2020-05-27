СМИ предположили, что ЧВК «Вагнер» борется с террористами в Ливии

На фоне появившихся сообщений о появлении бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Ливии арабские СМИ заявили о присутствии в этой стране боевиков международных террористических организаций ИГ и «Аль-Каида» (обе запрещены в РФ). В частности, по информации издания Almarsa, в боях за города Сурман и Сабрата на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа участвовали боевики, связанные с этими группировками, и именно их флаги террористы вывесили после успешного штурма.

ПНС открыто поддерживает президент Турции Реджеп Эрдоган. Анкара перебрасывает в Ливию боевиков из Сирии, а также поддерживает в этой стране запрещённую в РФ террористическую организацию «Братьев-мусульман», писала газета Asharq Al-Awsat. При этом жалобы на то, что сирийские боевики грабят мирное население Ливии, Турция игнорирует.

Поддерживаемым Анкарой террористическим группировкам в Ливии противостоят силы Ливийской национальной армии (ЛНА), отмечают арабские СМИ. Когда контртеррористическая операция ЛНА перешла в новую фазу, появились бездоказательные сообщения об участии в ней бойцов ЧВК «Вагнер». Даже если бы они действительно воевали в Ливии, то, несомненно, противостояли бы террористам, как это было в Сирии, считают обозреватели.

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Фото: twitter.com/Kenan23756189
ТЕГИ:ТеррористыЧВКЛивия
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