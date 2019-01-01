СМИ: Посла Бабича отзывают из Белоруссии

Михаил Бабич уходит с должности посла Российской Федерации в Белоруссии. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на анонимные источники во властных структурах.

Как отмечает Ura.ru, ранее министерство иностранных дел Белоруссии выступило с обвинениями в адрес Бабича, что он якобы хочет навредить отношениям Москвы и Минска. Российского диппредставителя назвали «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером».

МИД Белоруссии жёстко отреагировал на высказывания посла РФ в адрес официального Минска. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, за короткое время работы в Белоруссии, Бабич «просто не понял разницы между федеральным округом и независимым государством».

