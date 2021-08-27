СМИ: Поклонская может стать послом в Кабо-Верде
27 августа 202103:33
Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на источник в Госдуме.
В настоящее время ее кандидатура рассматривается. В ближайшее время международный комитет парламента может принять соответствующее решение.
Поклонская эти сообщения не прокомментировала.
Ранее Поклонская заявила, что после ухода из парламента он точно не будет министром в республике Крым.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru