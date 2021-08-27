СМИ: Поклонская может стать послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская может стать послом России в Кабо-Верде, сообщает РБК со ссылкой на источник в Госдуме.

Поклонская пригласила Лукашенко в Крым после его заявления о статусе полуострова

В настоящее время ее кандидатура рассматривается. В ближайшее время международный комитет парламента может принять соответствующее решение.

Поклонская эти сообщения не прокомментировала.

Ранее Поклонская заявила, что после ухода из парламента он точно не будет министром в республике Крым.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:Наталья Поклонская
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