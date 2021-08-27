СМИ: Поклонская может стать послом в Кабо-Верде

В настоящее время ее кандидатура рассматривается. В ближайшее время международный комитет парламента может принять соответствующее решение.

Поклонская эти сообщения не прокомментировала.

Ранее Поклонская заявила, что после ухода из парламента он точно не будет министром в республике Крым.

