СМИ: ПНС пытается шантажировать Россию с помощью похищенных социологов
Самопровозглашенное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии неврно истоловав посыл фильма «Шугалей», в котором есть обещание, что русские придут за своим человеком, разместило в Сети видео «Максим Шугалей, история шпиона». Боевики попытались подвести похищение российских социлогов Максима Шугалея и Самера Суэйфана под «правовую базу» и обвинили их в «проведении разведывательной деятельности», сообщает корреспондент Альгис Микульскис.
Подобные выводы были сделаны после встречи российских ученых с сыном Каддафи, давно отошедшим от политики.
Стало известно содержание беседы представителя Фонда защиты национальных ценностей Юнеса Абазида с Халедом аль-Мишри, возглавляющим «высший государственный совет ПНС». Из расшифровки понятно, что лидер ПНС Файез Саррдаж хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы осудить решение Совета безопасности ООН по Ливии. Фактически речь идет о том, что получить признание легитимности в обмен на освобождение социологов.
Альгис Микульскис отметил недоговороспособность боевиков ПНС и намекнул на необходимость освобождать Шугалея и Суэйфана с помощью спецоперации.
Напомним, ливийское Правительства национального согласия Файеза Сарраджа более пяти месяцев удерживают в печально известной пытками тюрьме «Митига» российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана по обвинению в шпионаже.
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