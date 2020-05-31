Самопровозглашенное Правительство национального согласия (ПНС) Ливии неврно истоловав посыл фильма «Шугалей», в котором есть обещание, что русские придут за своим человеком, разместило в Сети видео «Максим Шугалей, история шпиона». Боевики попытались подвести похищение российских социлогов Максима Шугалея и Самера Суэйфана под «правовую базу» и обвинили их в «проведении разведывательной деятельности», сообщает корреспондент Альгис Микульскис.

Подобные выводы были сделаны после встречи российских ученых с сыном Каддафи, давно отошедшим от политики.