СМИ: Передача «ядерного чемоданчика» Байдену состоится в любом случае

Передача «ядерного чемоданчика» США избранному президенту Джо Байдену в день инаугурации состоится при любых обстоятельствах, сообщает CNN.

Телеканал напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен присутствовать на инаугурации Байдена и покинет Вашингтон незадолго до церемонии. Однако этот факт никак не повлияет на передачу управления американским ядерным оружием новому главе государства. При этом отмечается, что действующий президент обязать иметь при себе чемодан с пусковыми кодами ядерных установок.

Как пояснил CNN эксперт журнала Bulletin of the Atomic Scientists Стивен Шварц, существует три или четыре «ядерных чемоданчика». Один из них находится у президента, второй — у вице-президента, и ещё один набор кодов находится в запасе «для уполномоченного выжившего во время инаугурации или обращения о положении в стране» в случае возможной катастрофы или нападения.

Кроме того, Шварц уточнил, что полномочия Трампа на управление ядерным оружием действительны до 11:59:59 20 января. После это право переходит к Байдену, инаугурация которого начнётся в полдень. При этом помощник с «чемоданчиком» президента, сопровождавший Трампа, отправится в Вашингтон.

