СМИ: «Ошибка» Байдена из-за Грайнер стала победой для Путина

Курс президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении освобождения осужденных в России станет исторической ошибкой для США и сделает американцев, которые находятся за границей, более уязвимыми. Об этом написал обозреватель журнала Foreign Policy Максимилиан Гесс.

Стало известно о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута на Грайнер

Он отметил, что администрация Байдена «катастрофически ошиблась», когда предложила обменять Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. По словам обозревателя, ошибка американского президента заключалась в том, что Грайнер была названа приоритетной кандидатурой на обмен. Однако более серьезной ошибкой стало нарушение принципа не предлагать для обмена гражданское лицо, не связанное со службами безопасности или дипломатией, подчеркнул Гесс.

«Обмен Грайнер на Бута привел к более серьезному исходу, чем победа Путина», - написал обозреватель.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер вела Федеральная служба безопасности (ФСБ), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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