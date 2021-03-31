СМИ: Организации США призвали Байдена к конструктивному диалогу с Россией

Более двух десятков организаций США призвали президента страны Джо Байдена к конструктивному диалогу с Россией. Об этом сообщает The Hill.

По данным издания, 27 организаций опубликовали заявление, в котором выразили обеспокоенность российско-американскими отношениями. Документ подписали, в том числе, левые организации: «Справедливые демократы», «Синяя Америка», «Наша революция», «Прогрессивные демократы Америки», отмечает RT.

Авторы упомянули интервью Байдена, в котором тот ответил утвердительно на вопрос, считает ли он убийцей российского лидера Владимира Путина. Американцы призвали главу государства «прекратить участие в таких безрассудных риторических разговорах».

Организации отметили, что президенту стоит перейти к «конструктивным двусторонним переговорам», чтобы устранить угрозу гонки вооружений России и США, являющихся ведущими ядерными державами.

Кроме того, авторы заявления призвали Байдена удержать дипломатию в центре внешней политики, отметив, что людям необходим более безопасный мир с международным сотрудничеством, сообщает РИА ФАН.

