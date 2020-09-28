СМИ обвинили Трампа в неуплате подоходного налога

Президент США, бизнесмен Дональд Трамп не платил федеральный подоходный налог за 10 из последних 15 лет, утверждает издание The New York Times со ссылкой на налоговые декларации.

Каждый раз Трамп объяснял, что теряет больше, чем зарабатывает, говорится в материале.

По информации издания, после избрания президентом Трамп в 2016 и 2017 годах заплатил только по $750 подоходного налога.

Адвокат Trump Organization Алан Гартен со своей стороны заявил журналистам, что за последние 10 лет Трамп заплатил правительству «десятки миллионов долларов личных налогов». Он при этом использовал неточный термин, объединив подоходный налог с другими, отмечают «Известия».

Сам Трамп уже назвал публикацию NYT «абсолютно фейковой». По словам главы государства, он заплатил много налогов. Сейчас его налоговые декларации проходят проверку, и когда люди узнают эти данные, то будут шокированы, приводит слова Трампа «Газета.ру».

