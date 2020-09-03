СМИ: Новак отправится в Минск вместе с Мишустиным

Министр энергетики РФ Александр Новак перенёс планировавшуюся в четверг поездку в Татарстан. Вместо неё он в составе делегации премьер-министра РФ Михаила Мишустина отправится в Минск, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

По имеющимся данным, встреча Мишустина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пройдёт за закрытыми дверями.

Белорусская оппозиция уже выразила желание узнать, с какой целью Мишустин едет в Минск, и планирует спросить об этом главу МИД республики Владимира Макея, отмечает «Газета.ру».

