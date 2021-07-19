СМИ назвали трех претенденток на пост генсека НАТО

Следующим генеральным секретарем НАТО может стать одна из восточноевропейских женщин-политиков. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в альянсе.

По данным издания, в штаб-квартире организации уже началось обсуждение преемника нынешнего главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают 30 сентября 2022 года

Новым генсеком могут стать экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте либо действующая глава Эстонии Керсти Кальюлайд, отмечает Газета.ру.

Кандидата на пост 14-го генерального секретаря НАТО представят в конце весны или начале лета следующего года. Отмечается, что большинство стран Североатлантического альянса готовы назначить генсеком женщину — впервые в истории организации, сообщает РИА ФАН.

