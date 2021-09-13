СМИ назвали дипломатическим скандалом отказ президента Польши от встречи с Меркель

Отказ президента Польши Анджея Дуды от личной встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель может расцениваться Берлином как оскорбление и свидетельство сложных отношений. Об этом пишет Die Welt.

По данным издания, в день визита Меркель в Польшу Дуда не нашел времени для встречи с канцлером, несмотря на то, что в ФРГ сообщали об их планирующихся переговорах. К моменту приземления в Варшаве Меркель пришлось изменить свои планы, отмечает RT.

Как сообщали польские СМИ, в день визита канцлера ФРГ Дуда должен был присутствовать на памятных мероприятиях в Катовице на юге Польши.

Журналисты оценили произошедшее как дипломатический скандал, допустив, что польская сторона намеренно пошла на этот шаг. В июне правительство Германии не пригласило на консультации в Берлин премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, из-за чего Дуда мог пропустить визит Меркель, отмечает РИА ФАН.

