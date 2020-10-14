СМИ назвали чиновников РФ, подпавших под санкции ЕС по Навальному
Среди российских чиновников, которых коснуться санкции Европейского союза по делу Алексея Навального, могут значиться первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники в Брюсселе.
Издание также называет полномочного президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, главу управления внутренней политики Кремля Андрея Ярина и двух заместителей министра обороны РФ.
Ранее в министерстве иностранных дел Германии уточнили, что будут включать в себя санкции по инциденту с Навальным, согласованные членами ЕС. Меры будут включать запрет на въезд определенных лиц в страны сообщества, ограничение на деловую активность в Евросоюзе.
По словам представителя МИД ФРГ, санкции направлены против конкретных лиц, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за произошедшее с Навальным, а также принимали участие в разработке отравляющего боевого вещества типа «Новичок».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Путин заявил о возобновлении экономической кооперации с Украиной
- СМИ назвали чиновников РФ, подпавших под санкции ЕС по Навальному
- «Фавипиравир» в России включили в перечень жизненно важных лекарств
- Навальный рассказал, кто платил за его лечение в Германии
- Путин одобрил продление льготной ипотеки на новостройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru