СМИ: Настрой делегации РФ после переговоров с США был хорошим

Настрой у представляющей Россию делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хороший, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

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«Хорошее», — заявил он. Другие подробности не сообщаются.

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Итоговое совместное заявление России и США по результатам переговоров будет опубликовано 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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