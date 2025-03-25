СМИ: Настрой делегации РФ после переговоров с США был хорошим
25 марта 202501:01
Настрой у представляющей Россию делегации после переговоров с США в Эр-Рияде был хороший, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
«Хорошее», — заявил он. Другие подробности не сообщаются.
Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Итоговое совместное заявление России и США по результатам переговоров будет опубликовано 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru