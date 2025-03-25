СМИ: Настрой делегации РФ после переговоров с США был хорошим

«Хорошее», — заявил он. Другие подробности не сообщаются.

Переговоры между делегациями России и США в Эр-Рияде завершились после более 12 часов обсуждений. Итоговое совместное заявление России и США по результатам переговоров будет опубликовано 25 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

