СМИ: На выборах в Сенат США в Джорджии победил демократ
Кандидат от Демократической партии США Рафаэль Уорнок победил своего оппонента-республиканца Келли Леффлера во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия. Об этом сообщили CNN и ABC News.
По данным NBC, Уорнок набрал 50,5% голосов после обработки 98% бюллетеней.
Сенат США состоит из 100 членов – по два сенатора из каждого штата. Если в Джорджии еще один демократ Джон Оссофф опередит кандидата-республиканца Дэвида Пердью, то Демократическая партия США сможет занять большинство в Сенате.
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