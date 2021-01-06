СМИ: На выборах в Сенат США в Джорджии победил демократ

Кандидат от Демократической партии США Рафаэль Уорнок победил своего оппонента-республиканца Келли Леффлера во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия. Об этом сообщили CNN и ABC News.

По данным NBC, Уорнок набрал 50,5% голосов после обработки 98% бюллетеней.

Сенат США состоит из 100 членов – по два сенатора из каждого штата. Если в Джорджии еще один демократ Джон Оссофф опередит кандидата-республиканца Дэвида Пердью, то Демократическая партия США сможет занять большинство в Сенате.





