СМИ: На пост министра обороны ФРГ рассматриваются несколько кандидатов
Политические круги в Берлине интересует вопрос, кто станет преемником министра обороны страны Кристине Ламбрехт после отставки, среди возможных кандидатов фигурируют глава ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.
Отмечается, что пост главы оборонного ведомства также может занять нынешний министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль. При этом кандидатура уполномоченной Бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хегль, скорее всего, не будет обсуждаться, хотя «некоторые СМИ до сих пор отдавали ей предпочтение».
Ранее издание Bild со ссылкой на источник сообщило, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт вскоре покинет свой пост, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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