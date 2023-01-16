СМИ: На пост министра обороны ФРГ рассматриваются несколько кандидатов

Отмечается, что пост главы оборонного ведомства также может занять нынешний министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль. При этом кандидатура уполномоченной Бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хегль, скорее всего, не будет обсуждаться, хотя «некоторые СМИ до сих пор отдавали ей предпочтение».

Ранее издание Bild со ссылкой на источник сообщило, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт вскоре покинет свой пост, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

