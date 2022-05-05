СМИ: На границе Украины и Приднестровья слышна стрельба
В четверг в районе пограничного пункта Кучурган на границе непризнанного Приднестровья и Украины была слышна стрельба. Об этом сообщил Приднестровский телеканал ТСВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
«Жители Первомайска сообщают о стрельбе в районе КПП Кучурган. Источник в силовых ведомствах Приднестровья сообщил, что, действительно, беспорядочная стрельба происходила на территории Украины, в районе села Павловка», - заявил телеканал в Telegram.
ТАСС со ссылкой на МВД непризнанной республики передает, что официального подтверждения или опровержения этой информации пока что нет. При этом новостной портал «Новости Приднестровья» передает, что на границе с Приднестровьем проводят учения военные ВСУ в украинском селе Павловка на границе с Приднестровьем.
В Приднестровье в течение прошлой недели прозвучало несколько взрывов. Еще 25 апреля из ручных гранатометов обстреляли министерство госбезопасности, затем взрывы произошли около воинской части под Тирасполем. Также 26 апреля взорвали антенны крупных телецентров в поселке Маяк. Также обстрел коснулся военных складов под селом Колбасна.
В настоящий момент в регионе объявлен максимальный уровень террористической угрозы. На въездах в города оборудовали блокпосты, улицы патрулируют усиленные наряды правоохранителей.
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