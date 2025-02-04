СМИ: Моди проведет переговоры с Трампом 12 февраля

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США и встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом 12 февраля. Об этом пишет Times of India, ссылаясь на источники.

По данным издания, визит индийского премьера «подчеркивает стратегическую важность индийско-американских связей»: Моди станет одним из первых зарубежных лидеров, которые встретятся с Трампом лично после начала работы новой администрации США.

Подробности будущих переговоров не раскрываются. Предположительно, лидеры двух стран обсудят торговлю, оборонное сотрудничество, безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе.

До визита в США Моди посетит Францию. Политик 10-11 февраля будет принимать участие в саммите AI Action Summit, посвященном достижениям и регулированию в области искусственного интеллекта.

Ранее Дональд Трамп провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, напоминает RT.

