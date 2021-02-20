СМИ: Минюст РФ просит ЕСПЧ пересмотреть решение по Навальному

Министерство юстиции России запросило Европейский суд по правам человека о пересмотре решения, принятого им по делу Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минюсте.

Там также просят признать неприемлемой жалобу адвокатов оппозиционера в рамках 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствие с которой они запрашивали обеспечительные меры.

Страсбургский суд 16 февраля призвал российское правительство освободить Навального согласно правилу 39 регламента. Эта мера должна быть принята Москвой к исполнению немедленно. Российская сторона назвала такое решение ЕСПЧ попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд.

Сегодня Мосгорсуд отклонил ходатайство о принятии обеспечительных мер по исполнению решения ЕСПЧ об освобождении Навального. Также признана законной замена оппозиционеру условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

