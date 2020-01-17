СМИ: Министр цифрового развития Носков не войдет в новое правительство
Министр цифрового развития Константин Носков уйдет в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники из Кремля и министерства.
По данным издания, отставка может быть связана с неуспешным выполнением национального проекта «Цифровая экономика». В частности, как заявили в Счетной палате в январе, исполнение расходов на реализацию этого проекта показало самый низкий результат.
Как сообщили газете, пост может занять председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Источник, близкий к правительству, также среди возможных кандидатов - Максут Шадаев, вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректор «РТ Лабс».
Согласно РБК, Мишустин, будучи специалистом в области информационных технологий, намерен лично курировать проекты, связанные с цифровизацией.
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