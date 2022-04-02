СМИ: Министр иностранных дел Японии прибыл в Польшу

Министр проведет переговоры с высокопоставленными представителями правительства страны, а также оценит ситуацию с беженцами из Украины. Хаяси пробудет в Польше до 5 апреля.

Как сообщают японские СМИ, по окончании поездки министр правительственным самолетом доставит в Японию около 30 украинских беженцев.

Токио уже принял более 300 беженцев из Украины. Япония объявила о намерении предоставлять вынужденным переселенцам годовую визу для осуществления трудовой деятельности.

