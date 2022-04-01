Япония вводит новые антироссийские санкции
Японские власти вводят ограничительные меры против четырех компаний и трех физических лиц из России, сообщает Министерство иностранных дел страны.
Отмечается, что это связано с нарушением положений резолюций СБ ООН по КНДР. Речь идет о компаниях «Апполон», Parsek LLC, RK Briz, «Зил-М». Также санкции введены против Александра Часовникова, Александры Гаевой и Романа Алара.
Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены.
До этого Япония расширила санкции против России, ограничения коснутся еще 25 граждан и 81 организации. Кроме того.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 277 / сут.
Умерли
369 тыс.+345 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+50 496 / сут.
- Губернатор: Пожар в Белгороде произошел из-за удара украинских вертолетов
- Олигарх Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба
- Антонов обвинил США в попытке поссорить Россию с Латинской Америкой
- В Белгороде загорелась нефтебаза
- Япония вводит новые антироссийские санкции
- МИД РФ: санкции против России негативно влияют на жизни европейцев
- Антонов: Санкции США – попытка ограничить технологическое развитие России
- Назван предел, до которого может укрепиться рубль
- Аналитик: главный козырь США – доллар
- Зеленский лишил звания двух генералов за «антигеройство»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru