Япония вводит новые антироссийские санкции

Отмечается, что это связано с нарушением положений резолюций СБ ООН по КНДР. Речь идет о компаниях «Апполон», Parsek LLC, RK Briz, «Зил-М». Также санкции введены против Александра Часовникова, Александры Гаевой и Романа Алара.

Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены.

До этого Япония расширила санкции против России, ограничения коснутся еще 25 граждан и 81 организации. Кроме того.

