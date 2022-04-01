Япония вводит новые антироссийские санкции

Японские власти вводят ограничительные меры против четырех компаний и трех физических лиц из России, сообщает Министерство иностранных дел страны.

Япония запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Отмечается, что это связано с нарушением положений резолюций СБ ООН по КНДР. Речь идет о компаниях «Апполон», Parsek LLC, RK Briz, «Зил-М». Также санкции введены против Александра Часовникова, Александры Гаевой и Романа Алара.

Активы этих лиц и организаций в Японии будут заморожены.

До этого Япония расширила санкции против России, ограничения коснутся еще 25 граждан и 81 организации. Кроме того.

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