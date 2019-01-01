СМИ: Меркель могут объявить импичмент из-за трясучки

Парламент Германии должен выразить вотум недоверия канцлеру Ангеле Меркель в связи с её таинственным заболеванием. Об этом заявил депутат Берлинского регионального парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн, сообщает сайт KP.RU.

По словам политика, по закону Бундестаг имеет на это полное право.Как подчёркивает Линдеманн, у Германии сейчас много проблем, и решать их может только дееспособный канцлер, между тем, у фрау Меркель очевидны серьезные нелады со здоровьем.

Здоровье Ангелы Меркель оказалось в центре внимания с прошлого месяца. 18 июня канцлера охватила необычная дрожь во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. 27 июня то же самое повторилось на официальном мероприятии с участием президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а у же га этой неделе на брифинге с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Наконец, накануне ради 64-летней Меркель изменили регламент, чтобы она могла прослушать гимн сидя.

Высокопоставленный источник «КП» в Берлине не исключает, что у Меркель может быть болезнь Паркинсона. Однако врачи отмечают нехарактерный для этого заболевания тремор – он возникает у Меркель и прекращается спонтанно, вовлекая все тело. Такое может возникать при болезни внутренних органов - в особенности, щитовидной железы.

