СМИ: Маск завез кровати в штаб-квартиру кадрового управления
Миллиардер, глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск поставил кровати для себя и своих ближайших подчиненных в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
Согласно данным, кровати установили в здании в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Миллиардер аргументировал это необходимостью работать упорно, допоздна, в том числе по выходным. Маск называет «суперспособностью» свою привычку работать без выходных.
До этого телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме сообщил, что Илона Маска в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим». Отмечалось, что должность предполагает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников администрации президента передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru