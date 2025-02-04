СМИ: Маск завез кровати в штаб-квартиру кадрового управления

Миллиардер, глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск поставил кровати для себя и своих ближайших подчиненных в штаб-квартире кадрового управления рядом с Белым домом, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно данным, кровати установили в здании в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне. Миллиардер аргументировал это необходимостью работать упорно, допоздна, в том числе по выходным. Маск называет «суперспособностью» свою привычку работать без выходных.

До этого телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника в Белом доме сообщил, что Илона Маска в нынешней администрации назначили «специальным государственным служащим». Отмечалось, что должность предполагает более гибкие правила раскрытия личной финансовой информации, чем те, которые требуются от обычных сотрудников администрации президента передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Белый ДомСШАИлон Маск

Горячие новости

Все новости

партнеры