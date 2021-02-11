СМИ: Лукашенко попросит у РФ кредит на $3 млрд

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен попросить Россию о кредите на сумму более 3 млрд долларов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, во время планируемого визита Лукашенко в Сочи белорусский лидер обсудит доступ к средствам, которые Москва выделила для строительства Белорусской АЭС. Ранее российская сторона направила на строительство станции 10 млрд долларов, при этом Белоруссия использовала 4,5 млрд от общей суммы.

Как отмечают источники «Коммерсанта», Кремль уже решил вопрос о выделении кредита, более того, может увеличить сумму до 3,5 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре прошлого года объявил о решении выделить белорусской стороне кредит в 1,5 млрд долларов. Как уточнили в Кремле, часть средств направят на рефинансирование задолженности Белоруссии перед РФ. Кроме того, российская сторона подчёркивала, что продолжит экономическую поддержку Минска в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

